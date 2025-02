Unlimitednews.it - La Fiorentina piega il Genoa 2-1 con Kean e Gudmundsson

FIRENZE (ITALPRESS) – Laha conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato ed è rimasta in piena zona Champions, un punto alle spalle della Juventus (quarta in classifica), con la prosecuzione del match contro l’Inter alle porte. Luca Ranieri e compagni, al Franchi, hanno avuto la meglio, per 2-1, sul, soffrendo soprattutto nel corso della ripresa.I padroni di casa hanno fatto la partita in avvio, mettendo sotto i liguri. A segnare è stato prima(rete straordinaria), rapace nel deviare da dentro l’area una punizione battuta dai 25 metri di Mandragora. A imitarlo poco dopo è stato, per il classico gol dell’ex, che ha raccolto un assist da sinistra di Gosens. In entrambe le circostanze la difesa ospite si è fatta trovare impreparata. Ilnon è poi riuscito ad accorciare le distanze prima dell’intervallo anche in virtù di un errore clamoroso di Cornet, al 37?, servito bene da Pinamonti.