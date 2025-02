Agi.it - La Fiorentina batte il Genoa e sogna la Champions

AGI - Lasupera 2-1 iltra le mura amiche dello stadio 'Artemio' Franchi e raggiunge momentaneamente la Lazio al quinto posto in classifica con 39 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus quarta. Decidono le reti di Kean al 9' e Gudmundsson al 30', mentre per ilal 10' della ripresa arriva il gol della bandiera di De Winter. I rossoblu restano al 12 posto in classifica a quota 26. I padroni di casa hanno fatto la partita in avvio, mettendo sotto i liguri. A segnare è prima Kean (rete straordinaria), rapace nel deviare da dentro l'area una punizione battuta dai 25 metri di Mandragora. A imitarlo poco dopo è Gudmundsson, per il classico gol dell'ex, che ha raccolto un assist da sinistra di Gosens. In entrambe le circostanze la difesa ospite si è fatta trovare completamente impreparata.