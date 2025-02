Lanazione.it - La Fattoria dei ragazzi ora raddoppia

Comune di Firenze e Fondazione Cr Firenze lavorano insieme a una seconda sede per ladei, centro di educazione ambientale permanente: grazie a una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, e al protocollo di intesa che viene firmato, la Fondazione Cr Firenze donerà 240mila euro per il progetto di recupero della grande casa colonica, dei suoi annessi agricoli e del terreno circostante (3000 mq) che si trova nel Parco del Mezzetta, nel cuore del Quartiere 2 della città. Il fabbricato all’interno del Parco è connesso con un’ampia resede esterna: l’area sarà usata per le attività agricole e di allevamento. Di fronte al fabbricato c’è un deposito, e un ulteriore loggiato ospita il vecchio pozzo, anch’esso oggetto di recupero, insieme alla cisterna dell’acqua.