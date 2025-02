Lanazione.it - La famiglia partigiana di Sacchi. Dialogo con gli studenti medi

Ospite speciale per glidelle terzee di Incisa e Rignano: Tommaso, assessore alla cultura di Milano, nella sua veste di scrittore, ha accolto l’invito ricevuto dalla professoressa di lettere Paola Masciullo. In vista di questo appuntamento, glihanno letto in classe e discusso il libro di“Il Bosco dove tutto cominciò. Storia di una“. Quellaè la sua. Tommasoha scritto il volume a 4 mani con la sua mamma Rossella Köhler, fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. Ripercorre la storia del nonno paterno Edoardo, nome di battaglia Dado, nei boschi dove si è nascosto da ragazzo, e quella dello zio materno Gianpaolo, morto poco più che ventenne da “ribelle“.ha risposto alle domande incuriosite dei ragazzi che hanno raccontato anche storie delle loro famiglie.