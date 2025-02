Dilei.it - La Dolce Vita, 10 segreti sul capolavoro di Fellini

Leggi su Dilei.it

Era il 3 febbraio 1960 quando, nei cinema dell’Italia degli anni del boom economico, fu proiettato per la prima volta La. Ildi Federicoche divenne simbolo di un’epoca e di uno stile di, rendendo la “” italiana un sogno mondiale. A 65 anni dal debutto della pellicola che rese Marcello Mastroianni un divo indiscusso, sveliamo iche si nascondono dietro il film più famoso di Cinecittà.1. La nascita del termine paparazzoVi siete mai chiesti quale sia l’etimologia del termine paparazzo? Non esiste, perché la parola utilizzata per indicare i fotografi a caccia di vip non esisteva prima che la inventasse Federico. Paparazzo è il cognome del personaggio interpretato ne Lada Walter Santasso. Un fotografo senza scrupoli disposto a tutto pur di rubare uno scoop.