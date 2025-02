Thesocialpost.it - La denuncia di una 15enne: “Violentata nei bagni della scuola, lo imploravo di smetterla”

Leggi su Thesocialpost.it

Una vicenda terribile ha per protagonista una ragazza di appena 15 anni. La giovane ha cambiato, ma sta ancora affrontando un percorso di assistenza psicologica perché un anno fa sarebbe stataneidi un istituto superiore di Genova. Il presunto stupro sarebbe avvenuto durante l’ora di ricreazione. Secondo il suo racconto, un compagno didi un anno più grande la avrebbe presa per un braccio per poi trascinarla in uno stanzino che si trova vicino ai.Leggi anche: Firenze, scappa dalla casa famiglia e vienedavanti all’amicaIl racconto agghiaccianteEd è qui che sarebbe avvenuta la violenza. “Lodima lui non si fermava. — hato ladurante l’incidente probatorio— Anzi, diventava sempre più violento e rideva.