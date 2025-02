Sport.quotidiano.net - La curva chiama Italiano: “Il pubblico è il 12° uomo in campo, che piacere la gente così felice”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 1 febbraio 2025 – Lache loa gran voce, un altro pallone “regalato” a fine partita ai tifosi e altri tre punti per Vincenzoche guida il suo Bologna ad un altro successo che vale il quinto risultato utile consecutivo in campionato per i rossoblù in questo 2025. È proprio il tecnico di Karlsruhe ad analizzare il 2-0 contro il Como, evidenziando la prestazione dei suoi ragazzi al termine dell’incontro: “Siamo stati bravi, abbiamo sfruttato al meglio la superiorità numerica. I ragazzi sono stati bravi oggi. Temevamo il Como e le loro ripartenze. Con poca attenzione abbiamo messo in discussione tante partite, pensando più alla giocata individuale che al risultato. Avete visto anche con la punizione finale. Tra un po’ avremo più tempo per lavorare anche su queste cose ma oggi sono soddisfatto”.