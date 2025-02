Ilrestodelcarlino.it - La Correggese frena

La(47) non va oltre il pareggio: soltanto 0-0 sul campo del Terre di Castelli (0-0). La striscia senza vittorie dei biancorossi in Eccellenza si allunga a quattro (due pari e due sconfitte), e oggi il Nibbiano e Valtidone, vincendo, potrebbe superare i ragazzi di mister Ivano Rossi e balzare in testa da sola a +2 (i piacentini sono impegnati in casa col Real Formigine che è in zona playout con 22 punti). In Promozione, nel girone B, cade nel modenese il Castellarano (45): non perdeva da quattro partite, ma La Pieve Nonantola (40) è in gran forma e non ha perdonato. Il risultato finale è di 3-1 per i modenesi: gol di Cataldo al 24’, Gilli su rigore al 35’ e Casarano al’86’, per i reggiani ha segnato Borghi al 58’. Azulgrana secondi da soli, a -10 dall’Atletic Cdr Mutina, ovviamente in attesa delle gare di oggi.