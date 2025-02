Ilrestodelcarlino.it - La Conad a Fano sul campo dell’ex Mastrangelo: "Match fondamentale per la classifica"

Un’altra tappaper la stagione della(16) è quella di(22), dove alle 18 va in scena la ventesima giornata di Serie A2. Ritrovata la vittoria nello scontro diretto con Macerata, dopo 7 stop di fila, il ritardo dalla terzultima piazza occupata proprio dai marchigiani si è ridotto a sole 3 lunghezze: contro l’ex, tecnico dei padroni di casa, serve proseguire nella serie positiva, approfittando anche deidelle rivali. La situazione. In A3 retrocedono le ultime due della graduatoria e il sestetto cittadino, penultimo, guarda con grande interesse altra Cantù e Macerata, rispettivamente quartultima e terzultima con 4 e 3 lunghezze di vantaggio. "Sarà unimpegnativo, importante per la", spiega il palleggiatore reggiano Simone Porro (nella foto).