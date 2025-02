Ilgiorno.it - La Casa di “Peso positivo“. I social e un tetto rassicurante dove aspettare San Valentino

Da poche settimane l’Associazioneha dato vita a ““. In via Aliprandi 3, a Monza, c’è uno spazio proin cui tutti coloro che hanno un rapporto difficile con il cibo possono sentirsi accolti, non giudicati, trovare attività piacevoli, comunicare e se vogliono, trovare specialisti che possano aiutarli a gestire e forse anche a uscire dai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). Artefice del progetto è l’associazione Famiglia Peppino Fumagalli, supportata dai figli dell’imprenditore e dal Fondo per l’Anoressia Famiglia Peppino Fumagalli, che ha dato vita all’associazione nel 2021, che ha iniziato operando soprattutto online, per raccogliere le iniziative volte alla prevenzione dei Disturbi Dna. Dopo una prima apertura il 22 dicembre,propone il prossimo appuntamento per il 14 febbraio.