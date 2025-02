Ilfattoquotidiano.it - La carica di Marcell Jacobs per l’esordio stagionale contro Noah Lyles: “Non sono venuto a fare lo spettatore”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il momento è arrivato. Questa sera, domenica 2 febbraio, sui 60 metri del New Balance Grand Prix, a The Track di Boston, terza tappa Gold del World Indoor Tour,tornerà in pista: sfiderà. Il primo ha trionfato a Tokyo 2021, il secondo a Parigi 2024. Esordiodi fuoco dunque per l’azzurro. I precedenti in sala, tra i due, non esistono, ma sui 100 all’aperto, invece,è in vantaggio per 3-0.non gareggia dal 9 settembre, da quando nei 100 del Gala dei Castelli di Bellinzona si classificò quarto in 10”12. Al coperto invece non si vedeva da ancora più tempo: era il 4 marzo 2023. Nei 60 degli Europei di Istanbul, con 6”50, vinse la medaglia d’argento alle spalle del connazionale Samuele Ceccarelli, oro in 6”48.ha svolto tutta la preparazione invernale senza stop, non ha perso una seduta di allenamento e non ha mai accusato problematiche fisiche.