Lanazione.it - La Biblioteca vivente in piazza Brin. Storie in carne e ossa da ascoltare

"Salite sul nostro treno, scegliete uno scompartimento, la conversazione ci porterà alla nostra destinazione. Nella, nulla è deludente!". Terza tappa della Human Library al Circolo Anziani di, martedì a partire dalle 17.15. Nelle parole di Paolo Luporini e Gian Luigi Ago, il senso del viaggio. "In simpatia, rispetto, tolleranza, la reciproca conoscenza avanza – proseguono –. Può nascere un’amicizia, sarà un incontro speciale, autentico, leale". Il nuovo evento nella sede di via Filippo Corridoni, vedrà dieci ‘libri umani’ a disposizione degli ascoltatori/lettori, che potranno partecipare liberamente. "L’appuntamento con laria Marimilia Gastone sarà alla partenza dalla stazione, obliterate il biglietto, scegliete il vostro libro umano: vi porterà per mano".