Sport.quotidiano.net - La 25ª giornata. Urania e Verona, punti pesanti. Oggi ci provano. Fortitudo e Pesaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono ben tre le gare già giocate ieri nella 25ªdi A2: tra queste, spicca la vittoria dell’Milano 98-91 su Rimini. Risultato che ovviamente ha conseguenze sulla lotta al vertice: Udine può trovarsi da sola in testa per la prima volta, battendo Avellino in casa, mentre Cividale è salita a -2 dalla vetta dopo aver piegato Nardò 91-87. A proposito, Redivo ha segnato sì idecisivi (22 totali), ma il top scorer è stato Lamb con 29, meglio anche di Woodson (28 per i pugliesi). Ma anche la zona playoff registra scossoni dopo gli anticipi, visto che l’Milano scappa a +4 sull’Unieuro. Per altro, anche la Tezenisha vinto 76-70 (5 giocatori in doppia cifra, Copeland al top con 17 tra cui la tripla dell’allungo decisivo) contro una Libertas Livorno che ha confermato il suo buon momento (vani i 30 del duo Banks-Hooker).