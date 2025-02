Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, mediocre la prestazione contro il Brest: “Si divora un gol e ha difficoltà a trovare una posizione in campo”

Ieri il Psg ha vinto 5-2 in casa dele il neo-arrivato Khvichaha giocato 58 minuti, partendo titolare. L’ex Napoli ha fornito unadi alti e bassi,ndosi anche un gol facile.imperfettoil, sprecando anche un’occasione da golL’Equipe, infatti, ha dato voto 5 all’ex Napoli:La connessione con i suoi compagni è imperfetta, ha avutola giustain. Ma una volta che toccava palla, sembrava un calciatore diverso. Ha quasi offerto un passaggio decisivo a Dembelé, ma ha sprecato una grande opportunità per segnare. Al 58esimo è stato sostituito da Doué. Inper i parigini anche un altro ex azzurro, ovvero Fabian Ruiz. Voto 7 per il quotidiano francese:Il suo passaggio per Barcola sul gol di Dembelé è un gioiellino.