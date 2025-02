Juventusnews24.com - Kolo Muani manda un messaggio ai tifosi: «Felicissimo di aver segnato due gol in questo stadio» – VIDEO

di Redazione JuventusNews24unaidopo la doppietta realizzata oggi all'Allianz Stadium nella sfida tra Juventus ed Empoli –Anche grazie alle due reti segnate nel secondo tempo della sfida tra Juventus ed Empoli Randalsi è assicurato il premio di migliore in campo. Al termine della sfida ha volutore anche unai.Un esordio perfetto all'Allianz Stadium per il Panini Player of the Match ??#JuveEmpoli 4-1 pic.twitter.com/eoOHt3XvXH— JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2025– «Ciao, sono molto felice didue gol oggi qui allo Stadium. Ci vediamo la prossima partita, forza Juve» ha detto l'attaccante.