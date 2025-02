Nerdpool.it - Killing Floor 3, annunciata la data di uscita!

Tripwire Interactive ha annunciato che3, il prossimo capitolo della celebre serie FPS action/horror co-op, sarà disponibile dal 25 marzo 2025 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. I preordini sono già aperti per le versioni digitali su PC e per le edizioni fisiche su console, mentre i preordini digitali per console saranno disponibili a breve.Per celebrare l’annuncio, Tripwire ha rilasciato un nuovo video dedicato alla Siren, una delle letali creature Zed presenti nel gioco.Un futuro distopico infestato dagli ZedAmbientato nel 2091,3 si svolge 70 anni dopo gli eventi del secondo capitolo. La megacorp Horzine ha creato un esercito di mostruosità bioingegnerizzate, gli Zed, e ora l’ultima speranza dell’umanità è il gruppo ribelle Nightfall. I giocatori vestiranno i panni di uno specialista Nightfall e affronteranno ondate di Zed, migliorando il proprio equipaggiamento e sviluppando nuove abilità per sopravvivere.