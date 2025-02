Juventusnews24.com - Kelly Juventus (Sky): trovato l’accordo col Newcastle in prestito con obbligo di riscatto. Cifre e condizioni

di RedazioneNews24(Sky):colincondidell’operazione per il difensore ingleseSky Sport ha fornito aggiornamenti per quanto riguarda ledell’operazione Lloyd, un affare che il calciomercatoha definito colnella serata di oggi dopo la fumata nera per Danso.Stando a quanto si apprende il difensore inglese sbarca a Torino inoneroso a 3 milioni di euro condiche scatterà al verificarsi di alcunesemplici pari a circa 13/14 milioni di euro più alcuni bonus difficili.Leggi sunews24.com