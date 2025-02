Juventusnews24.com - Kelly Juventus, Pedullà svela: «Nessun aereo prenotato per il difensore. Manca l’accordo definitivo, come stanno le cose»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, la rivelazione disulinglese: il noto esperto di mercato analizza così la situazionespiegato da Alfredo, non è ancora chiuso il colpo Lloydda parte del calciomercato. I bianconeri devono ancora trovarecon il Newcastle, che non ha ancora dato il via libera alla partenza del calciatore.Serve un’intesa totale sulle modalità di pagamento, che non è ancora arrivata.fin qui per l’arrivo a Torino del centrale inglese: bisogna prima limare le ultime distanze.Leggi sunews24.com