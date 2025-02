Juventusnews24.com - Kelly Juve, sbloccata la trattativa! C’è il via libera definitivo del Newcastle: tutte le cifre e i dettagli della formula. Il difensore è atteso in Italia

di RedazionentusNews24la! Viaper il viaggio in: tutti isull’affare per ilCome riportato da Matteo Moretto, si èlaper Lloydallantus. È tutto fatto fra i due club. Sistemati anche gli ultimisulle modalità di pagamento. Ilha dato l’autorizzazione al calciatore a viaggiare in: prestito oneroso con riscatto obbligatorio più bonus per un totale di circa 20 milioni di euro. Presente anche una percentuale sulla futura vendita.Leggi suntusnews24.com