Juventusnews24.com - Kelly Juve, quando può arrivare a Torino il nuovo colpo bianconero. Novità dopo la chiusura dell’affare col Newcastle

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24puòilche in serata è stato a tutti gli effetti definito l’affare colIn serata il calciomercatontus ha definito il suo ultimodella sessione invernale: si tratta di Lloyd, che verrà acquistato dalcon la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 18 milioni di euro.Il difensore inglese è atteso in Italia già nelle prossime ore: con ogni probabilità arriverà nella giornata di domenica 2 febbraio per sottoporsi alle visite mediche con lalunedì mattina.Leggi suntusnews24.com