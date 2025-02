Juventusnews24.com - Kelly Juve, il difensore inglese è già in volo verso Torino! Nelle prossime ore l’arrivo in Italia – FOTO

di RedazionentusNews24, ilin arrivo dal Newcastle è già inorein, poi le visite mediche –ore i bianconeri accoglieranno Lloydcentrale che il calciomercatoacquisterà dal Newcastle con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni di sterline.????? The first pic of Lloydset to become newntus player here on his way to Turin with his agent Hootan Ahmadi!£20m package agreed (loan fee included) and medical booked in Turin.Here we go, story confirmed. ?? pic.twitter.com/3OegALv0fq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025Come riportato da Fabrizio Romano il giocatore è salito sull’aereo cheore lo porterà a, dove è atteso in serata e dove domani mattina sosterrà le visite mediche.