Kelly Juve, affare in dirittura d'arrivo: svelata la formula per il trasferimento dal Newcastle. Tutte le cifre e i dettagli

Niccolò Ceccarini, su TMW, ha fornito un aggiornamento di calciomercato. Le parole sulle ultime mosse dei bianconeri.– «Dopo che il Lens non ha aperto alla cessione per Danso, lantus è inperdel. Laè il prestito a 3 milioni con diritto che diventa obbligo a 14 milioni più 2/3 milioni di bonus difficili da raggiungere. Per Cambiaso invece al momento non è arrivata alcuna offerta dal Manchester City. Fagioli resta in uscita. Tutto dipenderà anche dalle offerte, se saranno soddisfacenti o meno».