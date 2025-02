Dilei.it - Kate Middleton, il dolce gesto da vera Principessa di una favola reale

Leggi su Dilei.it

Per anni ci hanno raccontato che le Principesse esistono solo nei libri e nei film d’animazione. Poi arriva, scende dall’auto con la grazia di una star hollywoodiana e manda in tilt la realtà di una bambina di tre anni che non crede ai suoi occhi. Il suospontaneo, tra l’incredulità generale, è il tipo di magia che non si compra né si programma a tavolino: succede e basta.Un incontro emozionante con i bambini del T? HafanDopo mesi di assenza,è tornata in scena con leggerezza e in punta di piedi. Stavolta, niente riflettori hollywoodiani o tappeti rossi, ma unsemplice e carico di calore: una visita all’hospice T? Hafan, un luogo dove le famiglie combattono ogni giorno battaglie difficili. Qui, lanon si è limitata ai saluti di rito, ma si è immersa nelle attività creative con i bambini, dipingendo con loro e lasciando un’impronta della sua mano, proprio come fece Re Carlo anni fa.