Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: palo di Bennison

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Ladi Max Canzi affronta ilal Pozzo di Biella nel testa-coda della 17esima giornata di Serie A femminile.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviola3? Errore di Cantore – Sbaglia l’appoggio per Krumbiegel, la Juve spreca una buona opportunità du superiorità numerica sulla trequarti5? Tiro Girelli – Diagonale da dentro l’area, non potente. Para Bacic13? Tiro Muth – Buona combinazione delche libera Muth al limite che calcia forte. Pallone potente e alto di poco17?– Tiro forte della svedese da dentro l’area dopo una respinta corta di Lundorf.