Calciomercato.it - Juventus, nuovo acquisto tagliato da Motta: ecco cosa sta succedendo

I bianconeri chiamati ad una scelta per i playoff Champions: uno dei nuovi acquisti resterà fuori,chi può essere il ‘’Il poker è (quasi) servito. Al fotofinish per ladovrebbe arrivare anche il quarto colpo di mercato. Alberto Costa e Kolo Muani da settimane fanno parte ormai della squadra di Thiago, di recente si è aggiunto anche Renato Veiga pronto al debutto contro l’Empoli. Entro il gong, previsto per domani sera, dovrebbe aggiungersi anche Lloyd Kelly, centrale del Newcastle, con il quale Giuntoli sta trattando per definire i dettagli.dasta(LaPresse) – Calciomercato.itIl difensore inglese dovrebbe essere nel pomeriggio a Torino, poi visite mediche e firma per diventare il quarto colpo di mercato dellain questa sessione invernale.