Juventusnews24.com - Juventus, Marchionni indica la via: «Anche il 120% ora non sta bastando. Ecco cosa serve per uscire fuori da questa situazione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24la via: le sue dichiarazioni in esclusiva anews24 sul rendimento della squadra di Thiago Motta e non soloMarcoha parlato in esclusiva anews24 in vista della sfida di domani traed Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni sul rendimento della squadra di Thiago Motta.Come si spiega secondo leimancanza di reazione dellanei momenti di difficoltà?«Guarda ti dico, basta guardare il primo tempo di Napoli, il primo tempo di Napoli non si parlava di una Juve in difficoltà. Si parlava di una Juve che comunque stava facendo una buona partita poi sappiamo tutti come è andato a finire il secondo tempo come purtroppo altre partite, poi magari quella del Benfica purtroppo è stata sbagliata dall’inizio ma perché comunque in Champions si incontrano squadre forti che sanno giocare a calcio.