Juventus-Empoli 4-1, Motta in rimonta: Kolo Muani decisivo

La domenica valida per la 23° giornata di Serie A si è aperta con il consueto lunch match. Ad affrontarsi all’ora di pranzo sono stateed, in quel dell’Allianz Stadium. L’incontro si è concluso con il risultato di 4-1, in una gara ricca di occasioni, colpi di scena e spettacolo. I bianconeri mettono in cassaforte 3 punti ed allontanano, di fatto, lo spettro di una possibile crisi. Per gli azzurri, invece, c’è il rammarico di un’impresa sfiorata per un’ora circa.Il primo tempo, infatti, si apre con una sorpresa: Mattia De Sciglio porta in vantaggio i toscani di testa al 4? minuto, sugli sviluppi di calcio d’angolo. La Vecchia Signora non sembra riuscire a sfondare, fino alla ripresa. Tra il 61? ed il 64?, Randalsigla la sua personale doppietta, ribaltando i conti.