Juventusnews24.com - Juventus Cesena Under 15 4-0 : altra vittoria per Bensperi, un gruppo che dimostra maturità

di Fabio Zaccaria15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della sedicesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La15 torna in campo e continua a vincere e convincere battendo 4-0 ilnews24 ha seguito LIVE il match.15 4-0: sintesi e moviola1? Pronti via e subito bianconeri in vantaggio! Samà serve in mezzo per l’accorrente Salvai che non può sbagliare e fa 1-04? Ancora bianconeri in avanti! Mazzotta spinge sulla destra ma il suo cross viene ribattuto. Sulla ripartenza delancora decisivo Samà che chiude un’ottima diagonale7? Zarattini scende sulla sinistra, serve Spero che viene atterrato da Ghiotto, punizione per gli ospiti. Repaci miracoloso nell’occasione, parata clamorosa su un colpo di testa ravvicinato10? Pamé prova a proteggere e fornire una sponda ai compagni, il suo filtrante viene però deviato11? Errore in uscita di Berthé che sbaglia la misura del passaggio, inizialmente direzionato a Mazzotta13? Tufaro con il tacco lancia Samà, il terzino arriva sino in fondo ma il suo traversone viene sporcato da un difensore16? Giro palla dei padroni di casa, gli spazi concessi dagli ospiti sono pochi17? Grande intervento di Vidzivashets, con energia a contrasto18? Zarattini sfugge sulla sinistra, Berthé non si fa sorprendere e fa svanire l’offensiva ospite20? Ancora Zarattini per il, Mazzotta temporeggia e non si fa saltare, recupera palla e fa ripartire i suoi.