Calcionews24.com - Juve Psv, buone notizie per i bianconeri: i campioni d’Olanda pareggiano 3-3 con il Nec Nijmegen facendo errori incredibili

Leggi su Calcionews24.com

Psv, il pareggio degli olandesi in trasferta contro il Nec: partita pazza per la squadra di Bosz, che si fa recuperare nel finale Il Psv si è presentato alla ventunesima giornata di Eredivisie con 4 punti di vantaggio sull’Ajax e una gara in più. Oltre alla classifica, però, stasera c’erano in ballo un .