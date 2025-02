Juventusnews24.com - Juve Empoli, nuova bordata di fischi: l’Allianz Stadium reagisce così a fine primo tempo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dial: la squadra di Thiago Motta è sotto 1-0 all’intervalloLa crisi continua. Ospiti in vantaggio dopo ildi, il match delvalido per la 23ª giornata della Serie A 2024-2025. La squadra di Thiago Motta è sotto per la rete dell’ex De Sciglio.diallo: i bianconeri rientrano negli spogliatoi accompagnati daidei propri tifosi presenti allo stadio. L’è in vantaggio a.Leggi suntusnews24.com