Juventusnews24.com - Juve Empoli, Marco Baridon a caldissimo: «Kolo Muani trascina, Vlahovic dà la scossa. Ecco cosa è successo però nei primi minuti» – VIDEO

di: le dichiarazioni del direttore dintusnews24 direttamente dall’Allianz Stadium dopo il lunch matchAl termine della sfida trantus edil direttore dintusnews24 è intervenuto nel commento “A” dall’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)– «Dal possibile incubo al poker, al click, alla possibile svolta? Chi lo sa. Questonasconde tanto dentro disse, è un punteggio ampio ma c’è una partita da analizzare. Laapproccia male, va in svantaggio, va in difficoltà. I bianconeri soffrono le sgroppate offensive dei toscani, commettono tanti errori nelle due fasi e l’prova ad approfittare in un paio di occasioni.