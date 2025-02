Juventusnews24.com - Juve Empoli LIVE: squadre all’Allianz Stadium, le formazioni ufficiali

di Marco Baridon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2024/25(inviato) – Archiviata la sconfitta in Champions con il Benfica, ora per laè tempo di rituffarsi sulla Serie A, dove è reduce dal ko di Napoli. Bianconeri che ospitanol’di Roberto D’Aversa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti dalle 12.30Migliore in campoAl termine del match0-0: risultato e tabellinoNTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Renato Veiga, Weah; Locatelli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceicao, Vlahovic, Adzic, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.