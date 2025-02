Juventusnews24.com - Juve Empoli, i tifosi chiamano a gran voce Vlahovic: parte il coro dagli spalti per il numero 9

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ichiedono al’ingresso in campo di Dusanilper il serboUnpiù complicato di quanto si potesse pensare, con i bianconeri che si sono spinti tutti in avanti in cerca del gol. E idallo spalto chiedono al’ingresso in campo di Dusan.Il serbo ha iniziato la fase di riscaldamento, mentredell’Allianz Stadium sono partiti i cori per il9: «Siam venuti fin qui per vedere segnare».Leggi suntusnews24.com