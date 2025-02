Juventusnews24.com - Juve Empoli, i retroscena LIVE: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadium

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: gliche nonnel match della 23ª giornata di Serie A 2024/25.(inviato all’Allianz) –sotto il segno delletà. Direttamente, ecco tutti gliche (forse) nondel match, valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2024/25.4? De Sciglio gela subito lo– Pazzesco quanto successo all’Allianz. De Sciglio di testa firma il gol dell’ex e non esulta. Fischi dei tifosi dopo il vantaggio empolese.17? Altro rischio dellantus – Maleh atterrato da Di Gregorio, per Zufferli è rigore. Poi l’arbitro al VAR annulla tutto per un tocco di mano precedente di Anjorin, sospiro di sollievo dei tifosi che esultano.23? Nico Gonzalez stava per far venire giù lo stadio! – Rovesciata da figurina dell’argentino, con Vasquez che alza sopra la traversa.