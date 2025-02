.com - Juve-Empoli 4-1, Kolo Muani ribalta i toscani e bianconeri al quarto posto

(Adnkronos) – L’uomo della provvidenza fa tirare allaun sospiro di sollievo. Ibattono 4-1 l’oggi 2 febbraio nel lunch match del 23° turno di Serie A. Apre il grande ex di giornata Mattia De Sciglio, poitutto uno scatenatocon una doppietta da centravanti vero e chiudono i giochi Vlahovic e Conceicao. La squadra di Thiago Motta sale ala 40 punti. Irestano quartultimi a quota 21 e mancano uno scatto importante in ottica salvezza. Pronti, via e padroni di casa già sotto. La bruttavista nell’ultima giornata di Champions (sconfitti 2-0 in casa dal Benfica) è per atteggiamento la stessa che rimette piede in campo in Serie A. Dopo il debutto con gol nel big match contro il Napoli, Thiago Motta riproponetra i titolari (con panchina iniziale per Vlahovic).