Juventusnews24.com - Juve Empoli 4-1: i bianconeri tornano al successo e lo fanno alla grande! Pioggia di gol allo Stadium

di Andrea BargioneLIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz) – Archiviata la sconfitta in Champions League con il Benfica, laè tornata in campo in Serie A, dove era reduce dal brutto ko di Napoli. Iall’Allianzcontro l’di D’Aversa,alin campionato. Dopo il brutto primo tempo chiuso sotto nel risultato a causa del gol di De Sciglio, inella ripresa cambiano marcia e rimontano graziedoppietta di Kolo Muani, al gran gol di Vlahovic erete nel finale di Conceicao.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE4-1: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? POSSESSO P– Iiniziano con un lungo possesso pda dietro, con Gatti che avanza e mette ordine in fase di impostazione.