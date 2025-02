Juventusnews24.com - Juve Empoli 0-1 LIVE: Kolo Muani vicinissimo al gol!

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sconfitta in Champions con il Benfica, ora per laè tempo di rituffarsi sulla Serie A, dove è reduce dal ko di Napoli. Bianconeri che ospitano all’Allianz Stadium l’di Roberto D’Aversa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-1: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? POSSESSO PALLA– I bianconeri iniziano con un lungo possesso palla da dietro, con Gatti che avanza e mette ordine in fase di impostazione.3? ANGOLO– Ci provano gli ospiti da calcio d’angolo: Nico Gonzalez spazza di nuovo in corner.4? GOL– Dagli sviluppi di un altro corner, i toscani trovano il gol del vantaggio allo Stadium a sorpresa: è bravo De Sciglio a incornare da due passi e battere Di Gregorio.