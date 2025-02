Tvplay.it - Juve, è già rivoluzione: i tifosi sperano e nel frattempo arriva il nuovo colpo

Leggi su Tvplay.it

Gennaio di grandi cambiamenti in casa. E il prossimosul mercato è in dirittura d’arrivo.Lain questa prima parte di campionato ha performato al di sotto delle aspettative. Tralasciando la media punti, tra le più basse della storia recente bianconera, la squadra di Thiago Motta ha evidenziato anche diversi problemi in campo. La sconfitta contro il Napoli,ta dopo un buon primo tempo, ma con una ripresa ben al di sotto degli standard minimi, ha acuito le polemiche. La sconfitta con il Benfica, che unita con il pari contro il non certo irresistibile Brugge, ha costretto laai play-off, ha fatto il resto., è già: ie nelil(ANSA) TvPlay.itNon si può però dire che la dirigenza bianconera non si stia impegnando sul mercato.