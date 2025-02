Serieanews.com - Juve, che paura: presto potrebbe vivere “l’effetto Kvara”

Leggi su Serieanews.com

E se lantus dovesse sacrificare proprio il suo talento più brillante? I tifosi bianconeri temono un nuovo casotskhelia al Napoli, che” (Foto: LaPresse) – serieanews.comNon si può dire che lantus non abbia fatto il possibile per migliorare la rosa. Il club ha messo mano al portafoglio in estate, portando a Torino profili di spessore, ma con risultati alterni.Alcuni acquisti si sono rivelati poco incisivi, altri – per ora – dei costosi flop. A gennaio, poi, sono stati presi nuovi rinforzi per arginare le emergenze in attacco e in difesa, da Kolo Muani ad Alberto Costa. Eppure, dietro il mercato bianconero c’è un problema che non si può ignorare: i conti non tornano.Non è un mistero che serva almeno una cessione importante per riequilibrare il bilancio.