Juve che paura, ma l’Empoli cade all’Allianz

Laparte male e si spaventa, ma alla fine la ribalta e dilaga contro un Empoli per cui il risultato finale è fin troppo ingiusto.Dopo 90 minuti verrebbe da dire che unacosì non la si vedeva da tempo. I bianconeri non vincevano infatti dal 18 gennaio, quando sconfissero il Milan per 2-0, in quella che era stata l’unica vittoria del 2025. Per Thiago Motta e i suoi giocatori la prestazione di oggi è importantissima non solo per la classifica ma anche per il morale. Eppure arrivare alla vittoria è stato più difficile di quanto il tabellino finale non direbbe.che, ma. (Ansa Foto) TvPlay.itPronti via e subito doccia fredda per la, che dopo solo 4 minuti va sotto su un calcio d’angolo. Oltre al danno, la beffa: a trovare il gol perè stato il proverbiale ex Mattia De Sciglio.