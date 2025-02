Justin Bieber ha fatto un giro a Manhattan con un nuovo taglio di capelli e un look accecante

Leggi su Gqitalia.it

Ho ideato una nuova metrica meteorologica: ogni volta che ivisitano New York City, sappiamo che ci aspetta un altro innalzamento delle temperature neidi. Ad esempio, se il cantante nativo dell'Ontario si trova nel raggio di pochi isolati dall'hot spot italiano Bar Pitti, c'è un'alta probabilità che indossi - e sfoggi - uno degli ensemble più folli che abbiate mai visto. È più un'arte che una scienza, ma finora la logica regge.Celebrity Sightings In New York City - January 29, 2020XNY/Star MaxCelebrity Sightings In New York City - January 29, 2025TheStewartofNYQuesta settimanae la moglie Hailey sono tornati nella freddadalla loro vacanza sulla neve ad Aspen, in Colorado, dove, stando a Instagram, sembra chestesse registrando nuova musica.