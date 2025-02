Nerdpool.it - Jundo – Febbraio 2025: Arriva Salt Friend e inizia il Month of Love

Per ilof, oltre all’uscita dell’attesissimo1, sono in arrivo tantissime promozioni che vanno da una nuovaCard fino a sconti su tutto il catalogo.VOLUMI CARTACEI IN USCITA1 Special Edition – 34,99€Autrice: Jing JianGenere: Boys, Slice of LifeData uscita: 12Disponibilità:Shop, StandUscita: BimestraleLa Special Edition diè una speciale edizione limitata che accompagna la prima pubblicazione italiana didell’autrice JingJian. Oltre al primo volume dell’opera, contiene quattro gadget esclusivi: uno shikishi olografico, un phonegrip in acrilico di Tong Yang, il keychain orsacchiotto di Xiao Zhen, unaNow Card esclusiva e un Card Keeper a tema per portarla sempre con te.