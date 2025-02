Oasport.it - Judo, Irene Pedrotti ai piedi del podio nei -70 kg del Grand Slam a Parigi

Seconda e ultima giornata di incontri sui tatami di(Francia) per l’edizione 2025 deldi. In casa Italia, un altrosfiorato dopo quello di ieri con Manuel Lombardo nei -73 kg maschili. Il riferimento a, impegnata nella competizione dei -70 kg femminili.Un ottimo percorso per l’azzurra che all’esordio ha affrontato la mongola Lkhagvadulam Sarantsetseg. Un confronto in cui laka italiana è riuscita a spuntarla, forte dei tre shido a carico della sua avversaria. Nei quarti di finale c’è stato lo stop contro la forte spagnola Ai Tsunoda Roustant, a segno con il waza-ari ai 2’35” del confronto.La nostra portacolori è andata ai ripescaggi, dove ha avuto il merito di prevalere contro la rumena Serafima Moscalu, in un match molto serrato. Ai 2’44” sembrava calato il sipario, ma l’ippon della rumena è stato poi cancellato per la review della giuria.