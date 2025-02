Panorama.it - Jovanotti: “Il corpo umano” è un album di rinascita

«Il miosi chiama “Il” non solo perché è stato il mio personale campo di indagine e di battaglia dell’ultimo anno e mezzo, ma soprattutto perché il mio viaggio mi ha aperto panorami nuovi rispetto a questo argomento inesauribile». Parola di, che, nonostante il nome giovanilistico, ha quasi quarant’anni di carriera (iniziata nel lontano 1987), durante i quali ha pubblicato sediciin studio. La trasversalità del pubblico dei suoi concerti, che va dall’adolescente con la fascetta di Jova al cinquantenne in completo blu, anche se non mancano bambini entusiasti e nonni che si divertivano come e più dei loro nipoti, è il diretto riflesso della sua trasversalità musicale: dai brani che pompano bassi e tastiere elettroniche tipicamente EDM alle romantiche ballad, dalle sonorità latinoamericane ai ritmi sincopati dell’hip hop, dal funky alla James Brown fino all’electropop anni Ottanta.