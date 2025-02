Joan García Hero Perico | Marca

Leggi su Justcalcio.com

Non è un segreto cheÈ un portiere di un livello eccezionale. Il Canteranoha nuovamente firmato una performance spettacolare, come ha già fatto durante la stagione. Se a Siviglia era il migliore, oggi non è stato lasciato indietro. Anche così, il tuo livello non smette di attirare l'attenzione. Oggi, Prima dei migliori aggressori del mondoha brillato e ha lasciato fermate memorabili.Espanyol ha aggiunto tre punti di enorme valore che in questo momento fanno la squadra di parrocchetto Lascia le posizioni di discesa. Inoltre, è riuscito a lasciare l'obiettivo a zero, qualcosa che lo aveva diminuito per tutta la stagione. E non ha fatto altro e niente di meno che prima di tutto il Real Madrid.ha vinto il gioco in ciascuna delle azioni per l'attacco bianco.