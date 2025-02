Ilrestodelcarlino.it - Jesina, poker di vittorie. Vigor Castelfidardo ko

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Lombardi, Carletti, Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Pasqualini (30’ st Garofolo), Gioielli (37’ st Barigelli), Stampella, Mosca (43’ st Storani), Kurti (24’ st Luque). Panchina: Boninfante, De Maio, David Nasif, Calligari, Magi. All. Malavenda.: Gasparoni, Borocci (43’ st Di Gennaro), Zandri, Scoccimarro, Marengo, Zagaglia, Massei Amedeo (37’ st Nacciarriti), Paradisi, Cordella, Russo (31’ st Tittarelli), Massei Filippo (24’ st Zang Owona). Panchina: Cappuccini, Monteverde, Manuali, Gagliardini Nicola, Myrtollari. All. Omiccioli. Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno. Rete: 35’ st Tittarelli.vincente della. I leoncelli aconquistano la quarta vittoria consecutiva oltre che il secondo posto solitario in classifica. A decidere la sfida del Gabbanelli ci pensa un colpo di testa dell’ex Osimana Tittarelli nel finale.