JESI / Gran Prix di fioretto con tre jesini in pedana: Calvanese, Greganti e Tangherlini

Oltre a Tommaso Marini ed Alice Volpi. A Torino 40 gli atleti italiani tra uomini e donne convocati dal Ct Stefano Cerioni, 2 febbraio 2025 – Nel prossimo fine settimana, dal 7 al 9 febbraio, appuntamento con la discipliana delche si ritroverà all’Inalpi Arena di Torino per il, tappa italiana del circuito della scherma mondiale. Gare solo individuali a punteggio maggiorato per ciò che riguarda il ranking.Alice VolpiTommaso Marinisarà ben rappresentata in campo femminile da Elenae Matildeoltre al ritorno indi Alice Volpi.In campo maschile ci sarà Federicoe, ovviamente, Tommaso Marini. Oltre a Francesco Ingargiola che si allena col club scherma.Il programma prevede per venerdì 7 febbraio le qualificazioni femminili e sabato 8 quelle maschili.