Jenny morta a 13 anni | l’amico al volante della Bmw era drogato

Lecco, 3 febbraio 2025 – Droga. Massimo F. guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. È risultato positivo agli esami tossicologici per l’uso di sostanze proibite il 22enne che era alBmw Serie 1 su cui viaggiava anche, la ragazzina di appena 13dopo 6 giorni di coma, senza essersi mai più ripresa in seguito alla schianto contro un parapetto in cementoSp 72 che costeggia il lago di Como ad Abbadia Lariana, nel Lecchese. L’impatto è avvenuto ad altissima velocità. CARDINI LECCO = JENNIFER ALCANI , 13, RIMASTA FERITA E DECEDUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE AD ABBADIA LARIANA - 16-1-2025 Alcol e droga In auto c’erano almeno una bottiglia di birra e una di amaro, vuote. Massimo, oltre perché non nelle adeguate condizioni psicofisiche, potrebbe aver perso il controllo del mezzo pure perché uno degli pneumatici era sgonfio: le immagini del video girato nell’abitacolo poco prima dell’incidente, mostrano, infatti, una spia accesa sul cruscotto, quella che segnala anomaliepressione delle gomme.