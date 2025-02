Ilgiorno.it - Jennifer morta a 13 anni: un problema alle gomme nel video prima dello schianto

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 2 febbraio 2025 – La lancetta del tachimetro tra i 150 e i 160 chilometri orari e poi una spia arancione del cruscotto accesa fissa. È la spia della pressione degli pneumatici. La spia degli pneumatici Oltre che per la velocità, la droga, probabilmente l'alcol, Massimo potrebbe aver perso il controllo della Bmw su cui c'era ancheAlcani perché gli pneumatici erano sgonfi. O forse troppo gonfi, magari apposta per aumentare le prestazioni della macchina. La spia arancione accesa fissa della pressione delleè stata imlata da Michele in uno deigirato a bordo pocodellacostato la vita alla 13enne di Lecco,dopo sei giorni di coma senza essersi mai più ripresa. Le immagini sono state acquisite agli atti dell'inchiesta, insieme a ungirato da Jenny, che era sul sedile posteriore senza cinture a scattarsi selfie, echat con i messaggi che i tre si sono scambiati quella notte.