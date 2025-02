Ilfattoquotidiano.it - Jake La Furia: “Il ritiro di Emis Killa a Sanremo 2025? L’ho capito, sarebbe stato uno stillicidio, a X Factor tornerei e vedo la tv nel mio futuro, la Milano di Tangentopoli è ancora viva”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sull’onda del grande successo con la reunion dei Club Dogo e come giudice all’ultima edizione di “X”,Laè tornato al suo progetto discografico e ha sfornato l’album “FAME”, anticipato da “64 No Brand”. Non mancano le collaborazioni e quindi ecco Guè, Rkomi, Rose Villain, Artie 5ive, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Ernia, Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V, anice, Bresh e Alborosie. Il tutto passato sotto le sapienti mani del producer Night Skinny. Insomma un album ben prodotto, duro quanto basta e di alta qualità, proprio comeLaè capace di fare. Senza alcun compromesso.Perché proprio FAME come nome di questo album?FAME è il nome con cui per la prima volta mi sono approcciato al mondo dell’hip hop facendo i graffiti ed èanche il nome che ho utilizzato nel mio primo disco importante cioè quello delle Sacre Scuole, che poi è subito cambiato inLa